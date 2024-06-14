Вы работаете за МКАД? Да, у нас есть мастера в крупных городах МО, при этом стоимость работ не меняется.

От чего зависит конечная стоимость услуг? Стоимость зависит от объема, сложности и срочности работ. Точную сумму мастер рассчитывает после осмотра коммуникаций, которая будет зафиксирована в акте выполнения работ с гарантией.

Какие гарантии вы предоставляете? Предоставляем гарантию на все виды работ на срок до 3 лет. Если за это время произойдет протечка или другая поломка связанная с монтажом, приедем и бесплатно произведем ремонт. Гарантийный талон передаем вместе с актом сдачи-приемки работ.

Вызов мастера-сантехника на дом и входят в стоимость услуг? Не навязываем дополнительные услуги и относимся с пониманием к потребностям каждого клиента.