Вызов сантехника в Москве

Установка, ремонт и замена всех видов оборудования
  • Бесплатный выезд в течение 45 минут
    Бесплатный выезд в течение 45 минут
  • Работаем без выходных
    Работаем без выходных
  • Без переплат
    Без переплат
  • Все расходники в наличии
    Все расходники в наличии
  • Современный инструмент
    Современный инструмент
  • Гарантия на монтажные работы до 3х лет
    Гарантия на монтажные работы до 3х лет
Получите купон на скидку
-7%
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Профессионально выполним монтаж и ремонт
сантехники любой сложности

Доступные цены на все виды работ

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Предлагаем готовые решения для жилых и коммерческих объектов

  1. Для жилья. Произведем монтаж систем отопления и водоснабжения, канализации, ремонт, установку бытовой техники и т.д.
  2. Для бизнеса. Составим проект и произведем монтаж, ремонт, прочистку, замену любой сантехники в зоне туалетной комнаты, общественного питания и других помещениях.
  3. Для повышения комфорта. Установим теплый пол, оборудование для СПА-комплекса, бани и сауны.

Производим ремонт и замену сантехники на любых объектах

Комплексное обслуживание объекта
забудьте о протечках и засорах

Выезд специалиста
Выезд специалиста
1. Выезд специалиста
Только профессионалы своего дела слесари-сантехники с многолетним опытом приезжают на объект. Вы НЕ встретите у нас дилетанта или мошенника! Мы отвечаем своей репутацией!
Оценка работ
Оценка работ
2. Оценка работ
Специалист проводит осмотр и диагностику для выявления потребностей в обслуживании и ремонте. Сантехник окажет только необходимую консультацию без лишних трат!
Реализация услуги
Реализация услуги
3. Реализация услуги
Выполняем установку, замену или ремонт сантехники с учетом ваших требований и для вашего комфорта!
Выдаем акт выполненных работ с гарантией
Выдаем акт выполненных работ с гарантией
4. Выдаем акт выполненных работ с гарантией
Формируем документ с перечнем и стоимостью работ,  указываем необходимую периодичность обслуживания, производите оплату удобным для вас способом, выдаем гарантию на работы!
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Крупные компании доверяют ремонт и замену сантехники «Засорычу»

Меняем устаревшие стереотипы о сантехниках. У нас работают мастера с актуальными навыками и опытом от 7 лет. Все имеют допуски СРО и необходимую квалификацию. Поэтому наши клиенты всегда спокойны за состояние сантехнического оборудования.

  • 12+ лет на рынке

  • 10 000+ выполненных заказов

  • 20+ компаний на абонентском обслуживании

  • 40+ мастеров в штате

Выполняем сантехнические работы любой сложности и составляем схемы по монтажу оборудования в соответствии с вашим дизайн-проектом. Одинаково ответственно относимся ко всем заказам — от замены шланга для душа в обычной квартире до установки сантехники премиум-класса в 5-звездочном отеле.

Действуем оперативно: специалист по ремонту сантехники будет у вас в течении часа

Оформление заявки
Оформление заявки
1. Оформление заявки
Диспетчер принимает вызов по срочной прочистке засора в канализации, устранению протечки или другой экстренной ситуации
Согласование условий
Согласование условий
2. Согласование условий
Рассчитаем стоимость работ и назначим время прибытия бригады.
Срочный выезд
Срочный выезд
3. Срочный выезд
Мастер  с необходимым оборудованием оперативно приедет на объект и выполнит работы
Подписание документов
Подписание документов
4. Подписание документов
Оформление акта выполненных работ и оплата услуг специалистов срочной службы
У Вас протекает смеситель ?

Гарантируем высокое качество выполненных работ. Принимаем более 100+ заказов каждый день — клиенты ценят мастеров «Засорыч» за добросовестное отношение к работе и внимание к деталям:

  • Привозим инструмент с собой

  • В наличии все расходные материалы

  • Обязательно убираем мусор

  • Выполняем работу точно в срок

Позвоните прямо сейчас — проведем бесплатную консультацию по телефону и оперативно прибудем на место. 

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Вызов сантехника

Причины, по которым 95% клиентов становятся постоянными

В нашей команде слесари-сантехники высокого разряда, которые не только решают любые сантехнические проблемы, но и умеют выстраивать с заказчиками грамотную коммуникацию.

  • Выезжаем в любой район Москвы и МО
    Выезжаем в любой район Москвы и МО
    Неважно где вы и какой у вас тип объекта, качественно сделаем любой ремонт
  • Доступные цены
    Доступные цены
    Стоимость услуг не превышает цену на вызов «муж на час» в Москве, также регулярно проводим акции и предоставляем скидки постоянным клиентам
  • Любые виды сантехнических услуг
    Любые виды сантехнических услуг
    На все виды услуг, предоставляем гарантию до трех лет
  • Бесплатные консультации
    Бесплатные консультации
    После проведенных работ мастер подробно расскажет о правилах эксплуатации оборудования
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В нашем портфолио

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Установка сантехники
Запись из ВКонтакте 109
27.05.2024
Установка коллектора для теплого пола — надежное решение от профессионалов!

Как говорится в известной поговорке: «Готовь телегу зимой, а сани и коллектор теплого пола летом!»

Есть вопросы и сомнения?

  • Вы работаете за МКАД?
    Да, у нас есть мастера в крупных городах МО, при этом стоимость работ не меняется.
  • От чего зависит конечная стоимость услуг?
    Стоимость зависит от объема, сложности и срочности работ. Точную сумму мастер рассчитывает после осмотра коммуникаций, которая будет зафиксирована в акте выполнения работ с гарантией.
  • Какие гарантии вы предоставляете?
    Предоставляем гарантию на все виды работ на срок до 3 лет. Если за это время произойдет протечка или другая поломка связанная с монтажом, приедем и бесплатно произведем ремонт. Гарантийный талон передаем вместе с актом сдачи-приемки работ.
  • Вызов мастера-сантехника на дом и входят в стоимость услуг?
    Не навязываем дополнительные услуги и относимся с пониманием к потребностям каждого клиента.
  • У вас можно оплатить услуги картой?
    Да, предоставляем несколько способов оплаты на выбор — через терминал, наличными или по QR-коду.

Компания «Засорыч» – это надёжный помощник всех жителей и организаций из Москвы и Московской области, готовый в любое время суток прийти на помощь для срочного устранения проблем с сантехникой. Все необходимые инструменты и расходные материалы , по желанию клиента, бригада мастеров привозит с собой. Время приезда с момента вызова на дом – не более одного часа! Мы установили доступные цены на свои услуги и гарантируем их безупречное качество.

Что мы предлагаем?

Основным направлением деятельности компании «Засорыч» являются сантехнические работы: ремонт и замена сантехники в квартирах и домах, больницах и офисах, школах и детских садах, магазинах и ресторанах, на промышленных и логистических предприятиях, автомойках, АЗС и любых других объектах. В перечень услуг, предоставляемых нашими мастерами, входят:

  • Устранение засоров в канализации;
  • Демонтаж/монтаж унитазов и биде (напольных, подвесных, приставных), инсталляций, смесителей, раковин, ванн (стальных, чугунных, акриловых, мраморных, гидромассажных), душевых кабин, писсуаров, сололифтов, полотенцесушителей, систем водоснабжения и водоотведения;
  • Установка и обслуживание канализации, септиков и погребов
  • Срочный выезд сантехника в течение 1 часа в Москве и МО;
  • Установка сололифтов, жироуловителей, измельчителей;
  • Работы по электрике: монтаж автоматов, светильников любого типа, тёплого пола и т.д.;
  • Полный комплекс работ по ремонту/замене систем отопления;
  • Демонтаж, установка и подключение всех видов бытовой техники;
  • Сантехнические работы и устранение засора любой сложности;
  • Бесплатная консультация сантехника по телефону;
  • Бетонная стяжка пола (армированная), наливные полы, гидроизоляция, укладка любых напольных декоративных покрытий;
  • Установка санузла на дачу и в загородный дом
  • Установка оборудования для саун, бань, СПА, бассейнов;
  • И многие другие работы.

Полный список услуг и актуальный прайс-лист вы найдёте на нашем сайте. 

Почему стоит обратиться именно к нам?

Поможем подобрать сантехнику под ваши задачи, сами купим, доставим и установим. Привезем чек на товар и даем гарантию на работы 3 года! Узнать стоимость - 8(495)59-666-95

  • Работают высококвалифицированные специалисты с большим практическим опытом, имеющие допуски СРО и необходимые лицензии, работающие как с бюджетным, так и с премиальным оборудованием.
  • Даются бесплатные консультации по эксплуатации установленного оборудования и уходу за ним.
  • Качественно, недорого и оперативно выполняются сантехнические работы любого уровня сложности.
  • Принимаются заказы на оказание разовых услуг и комплексное абонентское обслуживание.
  • На все проделанные работы и используемые расходные материалы клиентам предоставляется длительная гарантия.
  • Стоимость услуг отличается демократичностью и доступна для заказчиков с разным бюджетом.
  • После окончания работ остаётся идеально чистое, полностью убранное помещение, выносим строительный мусор.
  • Оплата принимается наличными, картой по QR-коду или через любой банковский терминал.

Кроме того, для большего удобства клиентов мы открыли свои подразделения во всех округах и районах столицы. Это позволяет мастерам быстро приехать на срочный вызов. Есть наши отделения в Балашихе, Дзержинском, Дмитрове, Коломне, Жуковском, Дубне, Истре, Подольске, Химках, Чехове и многих других городских округах Московской области.

Вызвать бригаду мастеров можно не только по телефону, указанному на сайте, но и на странице компании в Telegram. Общение с оператором доступно в чате WhatsApp. Очень много полезной информации представлено в группе компании «Засорыч» в социальной сети ВКонтакте, подписывайтесь и будьте в курсе всех новостей.

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8(495)59-666-95
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Засорыч
127287
Российская Федерация
г. Москва
г. Москва
Шаболовка 34, стр 2, 4 подъезд, 2 этаж, офис 1
[email protected]
500125964854