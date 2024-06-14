Компания «Засорыч» – это надёжный помощник всех жителей и организаций из Москвы и Московской области, готовый в любое время суток прийти на помощь для срочного устранения проблем с сантехникой. Все необходимые инструменты и расходные материалы , по желанию клиента, бригада мастеров привозит с собой. Время приезда с момента вызова на дом – не более одного часа! Мы установили доступные цены на свои услуги и гарантируем их безупречное качество.
Что мы предлагаем?
Основным направлением деятельности компании «Засорыч» являются сантехнические работы: ремонт и замена сантехники в квартирах и домах, больницах и офисах, школах и детских садах, магазинах и ресторанах, на промышленных и логистических предприятиях, автомойках, АЗС и любых других объектах. В перечень услуг, предоставляемых нашими мастерами, входят:
- Устранение засоров в канализации;
- Демонтаж/монтаж унитазов и биде (напольных, подвесных, приставных), инсталляций, смесителей, раковин, ванн (стальных, чугунных, акриловых, мраморных, гидромассажных), душевых кабин, писсуаров, сололифтов, полотенцесушителей, систем водоснабжения и водоотведения;
- Установка и обслуживание канализации, септиков и погребов
- Срочный выезд сантехника в течение 1 часа в Москве и МО;
- Установка сололифтов, жироуловителей, измельчителей;
- Работы по электрике: монтаж автоматов, светильников любого типа, тёплого пола и т.д.;
- Полный комплекс работ по ремонту/замене систем отопления;
- Демонтаж, установка и подключение всех видов бытовой техники;
- Сантехнические работы и устранение засора любой сложности;
- Бесплатная консультация сантехника по телефону;
- Бетонная стяжка пола (армированная), наливные полы, гидроизоляция, укладка любых напольных декоративных покрытий;
- Установка санузла на дачу и в загородный дом
- Установка оборудования для саун, бань, СПА, бассейнов;
- И многие другие работы.
Полный список услуг и актуальный прайс-лист вы найдёте на нашем сайте.
Почему стоит обратиться именно к нам?
Поможем подобрать сантехнику под ваши задачи, сами купим, доставим и установим. Привезем чек на товар и даем гарантию на работы 3 года! Узнать стоимость - 8(495)59-666-95
- Работают высококвалифицированные специалисты с большим практическим опытом, имеющие допуски СРО и необходимые лицензии, работающие как с бюджетным, так и с премиальным оборудованием.
- Даются бесплатные консультации по эксплуатации установленного оборудования и уходу за ним.
- Качественно, недорого и оперативно выполняются сантехнические работы любого уровня сложности.
- Принимаются заказы на оказание разовых услуг и комплексное абонентское обслуживание.
- На все проделанные работы и используемые расходные материалы клиентам предоставляется длительная гарантия.
- Стоимость услуг отличается демократичностью и доступна для заказчиков с разным бюджетом.
- После окончания работ остаётся идеально чистое, полностью убранное помещение, выносим строительный мусор.
- Оплата принимается наличными, картой по QR-коду или через любой банковский терминал.
Кроме того, для большего удобства клиентов мы открыли свои подразделения во всех округах и районах столицы. Это позволяет мастерам быстро приехать на срочный вызов. Есть наши отделения в Балашихе, Дзержинском, Дмитрове, Коломне, Жуковском, Дубне, Истре, Подольске, Химках, Чехове и многих других городских округах Московской области.
Вызвать бригаду мастеров можно не только по телефону, указанному на сайте, но и на странице компании в Telegram. Общение с оператором доступно в чате WhatsApp. Очень много полезной информации представлено в группе компании «Засорыч» в социальной сети ВКонтакте, подписывайтесь и будьте в курсе всех новостей.